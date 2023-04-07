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На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-platnyh-parkovkah-v-krasnodare-s-mashin-budut-ubirat-predmety-skryvayushhie-nomera
На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Очищать номера машин для фото- и видеофиксации будут сотрудники ООО «Городские парковки».

С компанией мэрия заключила соответствующий контракт, он будет действовать до 30 ноября 2025 года.

«Мы просим краснодарцев соблюдать правила пользования муниципальными платными парковками, и с нашей стороны должны быть предприняты меры, чтобы плата за пользование парковочным местом была удобна для каждого», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Также по контракту модернизируют оборудование парковок со шлагбаумами. Их дооснастят камерами распознавания государственных регистрационных номеров транспортных средств.

В Краснодаре функционируют около 240 платных муниципальных парковок. Они имеют более 9 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Посмотреть видеоинструкцию о том, как оплатить парковку, можно здесь.

Читайте также: поступлений со штрафов за неоплату парковки в Краснодаре оказалось в 3 раза больше, чем с ее оплаты.

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