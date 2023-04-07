На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
Очищать номера машин для фото- и видеофиксации будут сотрудники ООО «Городские парковки».
С компанией мэрия заключила соответствующий контракт, он будет действовать до 30 ноября 2025 года.
«Мы просим краснодарцев соблюдать правила пользования муниципальными платными парковками, и с нашей стороны должны быть предприняты меры, чтобы плата за пользование парковочным местом была удобна для каждого», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.
Также по контракту модернизируют оборудование парковок со шлагбаумами. Их дооснастят камерами распознавания государственных регистрационных номеров транспортных средств.
В Краснодаре функционируют около 240 платных муниципальных парковок. Они имеют более 9 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Посмотреть видеоинструкцию о том, как оплатить парковку, можно здесь.
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