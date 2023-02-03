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Зону ответственности Южного военного округа расширили на новые регионы РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zonu-otvetstvennosti-yuzhnogo-voennogo-okruga-rasshirili-na-novye-regiony-rf
Зону ответственности Южного военного округа расширили на новые регионы РФ
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом стало известно 3 февраля. Согласно обновленной карте на сайте Минобороны РФ, зону ответственности Южного военного округа расширили на ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — цитирует ТАСС пресс-службу ЮВО.

Южный военный округ образован 4 октября 2010 года указом президента России. Он предназначен для обороны юга Европейской части РФ. Штаб ЮВО дислоцируется в Ростове-на-Дону. Командующему ЮВО подчинены все воинские формирования, дислоцированные в зоне ответственности, за исключением ВДВ, РВСН и других частей центрального подчинения.

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