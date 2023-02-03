Зону ответственности Южного военного округа расширили на новые регионы РФ

Об этом стало известно 3 февраля. Согласно обновленной карте на сайте Минобороны РФ, зону ответственности Южного военного округа расширили на ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — цитирует ТАСС пресс-службу ЮВО.

Южный военный округ образован 4 октября 2010 года указом президента России. Он предназначен для обороны юга Европейской части РФ. Штаб ЮВО дислоцируется в Ростове-на-Дону. Командующему ЮВО подчинены все воинские формирования, дислоцированные в зоне ответственности, за исключением ВДВ, РВСН и других частей центрального подчинения.

Читайте также: Минобороны России опубликовало кадры работы ствольной и реактивной артиллерии ЮВО. Артиллеристы поражают вражеские цели в зоне проведения специальной военной операции.