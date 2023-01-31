Минобороны России опубликовало кадры работы ствольной и реактивной артиллерии ЮВО

Артиллеристы поражают вражеские цели в зоне проведения специальной военной операции.

Система залпового огня «Торнадо» берет прицел в автоматическом режиме. Разведка передает координаты с помощью беспилотной авиации.

«На наводку уходит не более двух минут. На установку тоже около минуты, смотря какие установки. Происходит все очень быстро. Эффективность этой системы заключается в том, что можно работать с любой точки», — сказал командир расчета РСЗО «Торнадо-Г» позывной «Волк».

В паре с «Торнадо» работают грозные «Гиацинты», поддерживая наступление подразделений.

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