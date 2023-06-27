Зону отдыха площадью свыше 5 тыс. кв. м благоустроили на центральной улице в селе Успенском

Улицу Красную в селе Успенском привели в порядок благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

В зоне отдыха уложили тротуары, установили фонари и лавочки, а также высадили можжевельник и туи. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин рассказал, что реконструкция состояла из нескольких этапов.

«В 2022 году здесь установили детские игровые и воркаут площадки с современными комплексами. Для жителей эта территория является местом притяжения. Здесь проводят ярмарки, культурные и спортивные мероприятия», — отметил Прошунин.

Кроме того, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Успенском районе также благоустроили парк в селе Коноково. Объект площадью в 13 тыс. кв. м обновили в 2020 году. До конца 2023 года в Краснодарском крае благоустроят свыше 140 общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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