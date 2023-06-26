К 1 сентября построят три детских площадки и благоустроят зоны отдыха в Сочи

Три крупных площадки установят в Лазаревском, Адлерском и Хостинском районах города-курорта.

Ко Дню знаний также обустроят улицу Парковую, а в районе гимназии № 8 заменят тротуарное покрытие и установят парклеты. Предусмотрено и озеленение. К началу осени планируется завершить работы по обустройству скейт-парка в микрорайоне Мацеста.

«Наша задача — не просто создать максимум скверов, детских площадок, прогулочных мест, а построить именно то, чего не хватает в данном микрорайоне живущим там людям. Для этого с помощью ТОС проводим изучение общественного мнения. И на основании такого социального заказа начинаем готовить проект», — пояснил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, по словам мэра, проект должен включать установку камер уличного видеонаблюдения, монтаж системы освещения, озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Для участия в очередном этапе федеральной программы «Малые города и исторические поселения» сформировали и направили на рассмотрение заявку с четырьмя проектами благоустройства — по одному в каждом районе Сочи. В рамках этой же программы разработают проект по благоустройству территории в поселке Головинка, на которой произрастает знаменитое Тюльпановое дерево. Реализацию проекта запланировали на следующий год.

Помимо этого, в июле по программе «Формирование комфортной городской среды» закончат проектирование общественных пространств в селе Калиновое озеро, микрорайонах Благодать и Мамайка, а также на улице Лазарева. В рамках проектов благоустройства в жилых микрорайонах рассмотрят установку уличных спортивных элементов. Один из таких модулей уже построили в 2023 году в Строительном переулке, рядом с новым спортивным залом.

По поручению мэра Сочи на приморских гостевых маршрутах установят новые световые конструкции, служащие и подсветкой, и красивой фотозоной. Кроме того, специалисты разработали ряд предложений по дальнейшему световому оформлению всех внутригородских районов. В дневное время акцентом станет цветочное оформление, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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