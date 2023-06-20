Для уборки контейнерных площадок в Сочи добавили 26 единиц техники

Сейчас в эксплуатации находится около 100 мусоровозов.

Специалисты компаний «Крайжилкомресурс», «ПрофиСервис» и департамента городского хозяйства администрации Сочи на площадках Центрального района разместили 115 новых контейнеров. Их устанавливают в крупных микрорайонах, на гостевых маршрутах. При размещении учитывается мнение сочинцев, обращавшихся с просьбой установить контейнеры.

«Отличная новость для города-курорта в начале летнего сезона. Старые, требующие ремонта или замены контейнеры не только портили общий вид контейнерной площадки, но и могли помешать качественному вывозу твердых коммунальных отходов», — отметил директор филиала «Сочинский» Артур Рогонян.

Также он отметил, что благодаря увеличению количества контейнеров вывоз мусора будет проходить более качественно, сообщает МЦУ Сочи в Telegram-канале.

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