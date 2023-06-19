Проект альтернативной трассы из Апшеронского района в Сочи скорректируют по решению суда

Новую трассу Черниговское — Дагомыс, которая станет полноценным альтернативным подъездом к Сочи, построят вместо грунтовой лесовозной дороги в ущелье реки Серебрячка.

По данным картотеки Арбитражного суда Краснодарского края, Апшеронский водоканал направил в суд иск с требованием к минтрансу Кубани скорректировать проект трассы, так как один из ее участков попадает в охранную зону водозабора реки. Проект предусматривает строительство водопропускных труб в зоне санитарной охраны водозабора и сброс туда неочищенных сточных вод.

По плану будут построены подпорная стена и мост, однако, по мнению представителей водоканала, возведение этих конструкций не согласовано с санэпиднадзором. Истец также указал на отсутствие расчетов, которые бы подтвердили, что в результате этих работ качество воды в створе водозабора не ухудшится.

По данным водоканала, в проекте также нет данных о существовании зон санитарной охраны водозабора, не разработаны мероприятия по его сохранению на время строительства и эксплуатации дороги, а также отсутствуют другие согласования.

Суд обязал минтранс Кубани его внести требуемые изменения в проект. Решение не вступило в силу, пишет «Коммерсантъ».

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