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Строительство дороги между Красной Поляной и Архызом оценили в 92 млрд рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-dorogi-mezhdu-krasnoj-polyanoj-i-arhyzom-otsenili-v-92-mlrd-rublej
Строительство дороги между Красной Поляной и Архызом оценили в 92 млрд рублей
Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Об этом стало известно 3 мая во время совещания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северного Кавказа.

По оценкам специалистов, капитальные затраты на строительство дороги от Архыза до Красной Поляны составят 92 млрд рублей в ценах 2021 года. Сейчас дорога от Сочи до Архыза занимает не менее 13 часов. Ожидается, что после строительства новой дороги путь между горными курортами займет около 1,5 часов.

Строительство дороги Красная Поляна — Архыз позволит создать единый курортный кластер с Кавказскими Минеральными Водами и соединить горные курорты Кавказа с пляжами Черноморского побережья, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: краснодарская компания «Горные вершины» в марте выкупила акции курорта «Архыз» за 29 млрд рублей.

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