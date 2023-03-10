Краснодарская компания «Горные вершины» выкупила акции курорта «Архыз» за 29 млрд рублей

ООО «Горные вершины» и «Кавказ.РФ» подписали договор купли-продажи акций управляющей компании «Архыз», а также соглашение на управление горнолыжным курортом на территории Карачаево-Черкессии.

После заключения договора компания «Горные вершины» должна до июня оплатить 25% акций курорта «Архыз» в размере 6 млрд рублей. Еще 23 млрд рублей за второй пакет акций будет необходимо выплатить в 2030 году. Таким образом, общая сумма сделки по приобретению «Архыза» составит 29 млрд рублей.

«С момента открытия на курорте создали более 2,1 тыс. мест размещения. Резиденты ОЭЗ вложили почти 4 млрд рублей в территорию. Создали и сохранили более 1 тыс. рабочих мест», — сказал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.

Согласно условия заключенной сделки, «Горные вершины» должны в течение четырех лет создать на курорте «Архыз» не менее 30 км трасс, построить сеть канатных дорог кресельного и гондольного типа для создания единой зоны катания для туристских деревень Лунная поляна, Романтик и Дукка. Кроме того, в течение семи лет необходимо увеличить число мест размещения в отелях до 8 тыс. и создать не менее 500 мест для посетителей общепита.

Курорт «Архыз» за год в среднем посещают около 700 тыс. туристов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компанию «Горные вершины» зарегистрировали в Краснодаре в декабре 2022 года. Ее уставный капитал — 10 тыс. рублей.