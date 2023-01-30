Краснодарская компания «Горные вершины» планирует выкупить курорт «Архыз»

Представители компании направили в ФАС ходатайство о разрешении на совершение сделки по приобретению горного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. В ФАС пообещали в установленном порядке оценить влияние сделки на рынок.

Заявки на открытый конкурс на покупку курорта «Архыз» принимают с 10 января по 14 февраля. Итоги планируют подвести 1 марта. Весной с победителем конкурса заключат договор купли-продажи 100% акций «Управляющей компании Архыз». Начальная цена контракта 17 млрд рублей.

По условиям конкурса, инвестор создаст около 30 км горнолыжных трасс, а также построит туристическую деревню Дукка и будет развивать две существующие: Лунную Поляну и Романтик. Число мест в гостиницах курорта нужно будет увеличить с 2 до 8 тыс.

Курорт «Архыз» начали строить летом 2011 года. Там создали 27 км трасс и восемь канатных дорог. Государство инвестировало в развитие «Архыза» 23 млрд рублей. В 2021 году он принял почти 700 тыс. туристов, это на 50% больше, чем в 2020 году.

Компанию «Горные вершины» зарегистрировали в Краснодаре в декабре 2022 года. Ее уставный капитал — 10 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

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