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На горнолыжных курортах Сочи ввели единые сезонные ски-пассы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gornolyzhnyh-kurortah-sochi-vveli-edinye-sezonnye-ski-passy
На горнолыжных курортах Сочи ввели единые сезонные ски-пассы
Фото rosakhutor.com

Единый ски-пасс заработает с 12 января на горных курортах — «Роза Хутор», горно-туристическом центре «Газпром» и «Курорте Красная Поляна».

Впервые горнолыжникам и сноубордистам предлагают такую масштабную зону катания по одному билету — более 177 км трасс. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать бесплатный автобус для обладателей действующих единых ски-пассов.

По сезонному ски-пассу можно кататься днем и вечером. При этом, можно купить единый ски-пасс или на одном из курортов. Туристы могут выбрать несколько тарифов, различающихся в продолжительности срока действия билета, сообщает пресс-служба «Курорта Красная Поляна».

Читайте также: горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи.

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