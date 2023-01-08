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Горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gornolyzhnye-trassy-zapustili-na-nizhnih-sklonah-v-gorah-sochi
Горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи
Фото пресс-службы курорта «Красная Поляна»

Впервые в сезоне на курорте Красная Поляна зона катания расширилась от 2,3 тыс. м до 1 тыс. 460 тыс. м над уровнем моря.

Снегопад принес более 50 см снега, морозная погода позволила запустить снежные пушки. К 13–14 января планируют открыть трассы до отметки 960 м.

Кроме того, на курорте Роза Хутор открылся Южный склон, там для катания доступны четыре трассы и три канатные дороги. На курорте «Газпром» впервые открыли трассы с отметки 2 тыс. 256 м до отметки 1,5 тыс. м. На всех горнолыжных трассах прошли работы службами горнолыжных курортов, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

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