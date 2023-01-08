Зима на Кубани: предгорные районы засыпало снегом, в крае похолодало до -18 °С

Снег прошел в Мостовском и Апшеронском районах, засыпало и горные районы Сочи. Открылись практически все трассы горнолыжных курортов.

На курорте «Роза Хутор» на высоте 2 тыс. 320 м над уровнем моря снег достиг отметки 152 см. За прошлые сутки там выпало более 26 см снега. На Красной Поляне ведутся работы по расчистке дорог и тротуаров.

При этом в прибрежной части курорта снега и гололеда нет, дороги сухие. Днем в Сочи ожидается до +4 °С, ночью минимум до +1 °С. Температура моря — +11,6 °С.

Также очевидцы сообщают, что снег выпал в популярных туристических местах Апшеронского и Мостовского районов, горного кластера Адыгеи. Дорогу в Мезмай замело, в поселке поднялись реки. При этом температура воздуха там понизилась до -7 °С, а 9 января ожидается мороз до -12 °С.

Январские морозы накрыли всю Кубань — в Ейске жители сообщили о похолодании до -18 °С, в Анапе температура опустилась до -12 °С, дует сильный ветер. Морозы ударили и в Темрюкском районе — ночью столбики термометров опускались также до -12 °С.

В связи с сильным похолоданием до 10 января на на реках северной части Краснодарского края, на малых реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке края, реках Адыгеи, мелководных участках Краснодарского водохранилища и в лиманах прибрежной зоны Азовского моря ожидается образование тонкого льда. Выход на тонкий лед опасен, информирует Краснодарский ЦГМС в Telegram.

В Краснодаре ночью и утром температура опускалась до -11 °С. В кубанской столице 8 января днем столбики термометров поднимутся до -4 °С, осадков не ожидается.

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