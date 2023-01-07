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Сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной во время осмотра трасс в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnika-protivolavinnoj-sluzhby-nakrylo-lavinoj-vo-vremya-osmotra-trass-v-gorah-sochi
Сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной во время осмотра трасс в горах Сочи
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел 7 января в 9:30 на горнолыжном курорте Красная Поляна. На помощь мужчине пришли коллеги.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что мужчина попал под лавину во время утреннего обхода трасс.

«При работе противолавинной службы сотрудника засыпало снегом, его сразу же откопали коллеги. При них всегда находится необходимое снаряжение», — цитирует сообщение пресс-службы курорта ТАСС.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что объем самопроизвольно сошедшей лавины составил порядка 0,7 кв. м. У мужчины попавшего под сход снега, было специальное оборудование — рюкзак с надувающимся отсеком и датчиком.

«Находившиеся рядом сотрудники противолавинной службы ГК «Красная Поляна», помогли ему выбраться. Медицинская помощь не потребовалась. Силы и средства МЧС России не привлекались.», — рассказали в ведомстве.

На курорте 7 января приняли решение о закрытии всех трасс из-за высокой лавиннопасности. Ски-пассы на 7 января можно использовать в другой день или сдать в кассе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 января в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря будет лавиноопасно.

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