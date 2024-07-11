Зону отдыха для маломобильных граждан откроют в Широкой Балке в Новороссийске

Зону отдыха для маломобильных граждан в Широкой Балке оборудуют до 15 июля в рамках проекта «Открытое море: отдых без границ».

Проект реализует благотворительный фонд «Сердца поколений» на средства гранта Губернатора Кубани в размере 3,5 млн рублей.

Работы на пляже в Широкой Балке стартовали 11 июля. До 15 июля планируют установить два теневых навеса, деревянные дорожки для подхода к воде, пандус, шезлонги, оборудование для гидромассажа и медицинский пункт.

«Пляжи должны быть доступными и безопасными для всех гостей и жителей города-героя. Рад, что инициатива наших новороссийцев поможет сделать отдых маломобильных граждан более комфортным и удобным», — цитирует главу города Андрея Кравченко пресс-служба мэрии Новороссийска.

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