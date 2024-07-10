Футбольное поле площадью более 6 тыс. кв. метров построят под Новороссийском

Специалисты уже завершили проектирование нового футбольного поля на улице Стадионной в селе Гайдук.

«Площадь футбольного поля превысит 6 тыс. кв. м. В границах участка, отведенного под объект, предусмотрены скамьи запасных. Для того, чтобы занятия спортом были безопасны и комфортны в любое время суток, проектом предусмотрено устройство систем водоснабжения, электроосвещение и ливневое водоотведение», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Кроме того, вокруг поля запроектировали беговые дорожки с максимальной нагрузкой, чтобы обеспечить возможность проезда пожарным и другим спецмашинам, добавил глава города.

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