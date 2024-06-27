В Новороссийске обновят два футбольных поля за счет УЕФА

Новороссийская спортшкола «Черноморец» получила статус регионального центра подготовки Российского футбольного союза. Теперь учреждение может претендовать на субсидии для обновления футбольных полей.

РФС уже подал заявку в УЕФА на получение финансирования для замены искусственного покрытия на двух футбольных полях — на стадионах «Строитель» и «Южный». Общая сумма средств по заявке — 69 млн рублей.

Ориентировочный срок укладки новых полей — 2025-2026 годы.

По словам руководителя Центра физкультурно-массовой работы Вячеслава Парсаданяна, УЕФА ежегодно выделяет деньги на развитие детского и юношеского футбола. Заявку «Черноморца» рассмотрят в приоритетном порядке, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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