ФК «Черноморец» разгромил «Кубань» в дерби

Матч 26-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги прошел 7 апреля в Новороссийске.

Счет открыли хозяева поля на 22 минуте. Мяч в ворота «Кубани» отправил полузащитник Юрий Будагян. Во втором тайме «Черноморцу» удалось закрепить преимущество. За фол в штрафной пенальти реализовал полузащитник Антон Антонов.

На 73 минуте игры хозяева поля довели счет до разгромного. Третий мяч забил нападающий «Черноморца» Мераби Уридия.

По итогам матча «Кубань» остается на 17 строчке турнирной таблицы с 22 очками. «Черноморец» занимает 14 строчку с 27 очками.

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