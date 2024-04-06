«Краснодар» обыграл «Пари НН» и вернулся на 1 место в таблице РПЛ

Матч 23 тура прошел вечером 6 апреля на стадионе «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Краснодара».

«Быки» открыли счет в матче уже на 8 минуте. Мяч залетел в сетку ворот «нижегородцев» от своего игрока — Кирилла Глущенкова после удара Эдуарда Сперцяна.

На 13 минуте «Краснодар» удвоил счет. Гол забил Джон Кордоба после выхода один на один с вратарем хозяев поля.

Однако к перерыву «Нижний Новгород» сравнял счет. На 34 минуте отличился Николай Калинский, а на 40 минуте — Александр Трошечкин.

На 71 минуте «Краснодар» снова вышел вперед. Гол забил Кордоба, оформив дубль. На 79 минуте Сперцян забил гол со штрафного удара, сделав счет 4:2.

На 87 минуте полузащитник «нижегородцев» Илья Кухарчук забил гол, сократив отставание в счете.

После этой победы «Краснодар» вышел на 1 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч «быки» проведут 13 апреля с «Зенитом» на домашнем стадионе.

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