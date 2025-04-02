Зону отдыха благоустроят по нацпроекту в селе Новоурупском

Реконструкция в селе Новоурупском Успенского района пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы на территории площадью порядка 1,3 га уже начались, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Специалисты занимаются расчисткой и планировкой территории, демонтажом старых конструкций, установкой бордюрного камня. По его словам, до конца года здесь уложат пешеходную плитку, установят новую систему освещения, проведут озеленение.

«Работы на объекте планируется провести в два этапа в течение 2025 и 2026 годов», — рассказал Шапошник.

В 2026 году, в рамках второго этапа, установят современные спортивные и игровые площадки, объектов малых архитектурных форм и летнюю сцену, пишет газета «Рассвет».

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