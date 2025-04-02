На Кубани начали набор волонтеров для голосования по благоустройству зеленых зон

Стартовала регистрация добровольцев для организации Всероссийского голосования по благоустройству. Жители региона определят общественные территории для обновления в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Волонтеры играют важную роль в процессе голосования во всех населенных пунктах края, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Так, в 2024 году свыше 7 тыс. добровольцев презентовали дизайн-проекты общественных пространств и консультировали жителей.

«В этом году, в том числе благодаря их участию, мы благоустраиваем более 100 зеленых зон — парки, скверы и набережные», — подчеркнул Шапошник.

Стать волонтером может гражданин России старше 14 лет, зарегистрированный на платформе «Добро.рф». Участники должны быть готовы выполнять свои обязанности на протяжении всего периода голосования — с 21 апреля по 12 июня.

По завершении работы добровольцы получат верифицированные часы для портфолио, которые могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы и ссузы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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