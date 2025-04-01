Зеленую зону благоустроят по нацпроекту в Успенском районе

Общественное пространство в центре села Коноково приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже приступили к расчистке и планированию объекта, демонтажу старых конструкций и покрытий, а затем начнут установку бортовых камней и устройство пешеходных дорожек, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, до конца года на объекте появятся малые архитектурные формы, система освещения и универсальная спортплощадка.

«Для удобства посещения жителями новой зоны организуем обустройство парковочных мест», — добавил он.

На финальном этапе реконструкции подрядчик проведет дополнительное озеленение территории, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

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