Сквер благоустроят по нацпроекту в станице Тбилисской

Зеленую зону приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Общественное пространство площадью более 4 тыс. кв. метров благоустроят на улице Элеваторной, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. На объекте уже начали расчистку и планировку зеленой зоны, демонтаж старых покрытий и конструкций.

«Среди работ ближайшего периода — установка бортовых камней и устройство пешеходных дорожек», — рассказал Шапошник.

На территории появятся прогулочные дорожки, детская игровая площадка, объекты малых архитектурных форм, заменят систему освещения. На завершающем этапе проведут озеленительные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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