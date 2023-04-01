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Зона для дрессировки и выгула собак появится в Изумрудном сквере в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zona-dlya-dressirovki-i-vygula-sobak-poyavitsya-v-izumrudnom-skvere-v-krasnodare
Зона для дрессировки и выгула собак появится в Изумрудном сквере в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Благоустройство нового сквера начали в Молодежном микрорайоне.

Зеленая зона появится в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе. В сквере высадят более 550 деревьев, почти 15 тыс. кустарников и больше 24 тыс. многолетников. Для ухода за ними специалисты обустроят систему автополива.

Общая площадь территории — более 44 тыс. кв.м. Ширина центральной аллеи в сквере составит 8 метров. В центре создадут площадку, где можно будет проводить различные мероприятия.

Центральная аллея будет разделена кустарниками, а все зоны соединят пешеходными дорожками. Кроме того, в сквере оборудуют спортивную и детскую площадки, а также зону для дрессировки и выгула собак.

«В свое время на этом месте хотели построить жилой комплекс, но мы отстояли участок. И из пустыря сделаем настоящий оазис с современными площадками. Не забудем и про прилегающие территории», — цитирует мэра Евгения Наумова пресс-служба администрации Краснодара.

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