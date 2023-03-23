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Кондратьев: в Славянске-на-Кубани благоустроят зеленую зону на озере Толока

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-slavyanske-na-kubani-blagoustroyat-zelenuyu-zonu-na-ozere-toloka
Кондратьев: в Славянске-на-Кубани благоустроят зеленую зону на озере Толока
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дизайн-проект территории стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, который проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам главы региона, в рамках проекта в Славянске-на-Кубани благоустроят зеленую зону на озере Толока.

«Здесь оборудуют эко-тропу, смотровые площадки и пирсы, проведут освещение и выполнят озеленение. Пространство парка зонируют на общественную, просветительскую и тихую часть. Реализовать проект планируют уже до конца года», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Кроме проекта «Эко тропа «Утиные плавни» на озере Толока» в Славянске-на-Кубани, в конкурсе также победили проекты из Анапы, Апшеронска, Армавира и Курганинска. Пять проектов получили федеральные гранты на общую сумму 430 млн рублей.

В Армавире реализуют проект «Улица времен и событий», в Анапе благоустроят Театральную площадь, в Апшеронске — горпарк «Юность», в Курганинске — парк Горького, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: голосование по выбору зеленых зон для благоустройства стартует в Краснодаре 15 апреля.

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