Кондратьев: в Славянске-на-Кубани благоустроят зеленую зону на озере Толока

Дизайн-проект территории стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, который проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам главы региона, в рамках проекта в Славянске-на-Кубани благоустроят зеленую зону на озере Толока.

«Здесь оборудуют эко-тропу, смотровые площадки и пирсы, проведут освещение и выполнят озеленение. Пространство парка зонируют на общественную, просветительскую и тихую часть. Реализовать проект планируют уже до конца года», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Кроме проекта «Эко тропа «Утиные плавни» на озере Толока» в Славянске-на-Кубани, в конкурсе также победили проекты из Анапы, Апшеронска, Армавира и Курганинска. Пять проектов получили федеральные гранты на общую сумму 430 млн рублей.

В Армавире реализуют проект «Улица времен и событий», в Анапе благоустроят Театральную площадь, в Апшеронске — горпарк «Юность», в Курганинске — парк Горького, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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