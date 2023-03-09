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Голосование по выбору зеленых зон для благоустройства стартует в Краснодаре 15 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/golosovanie-po-vyboru-zelenyh-zon-dlya-blagoustrojstva-startuet-v-krasnodare-15-aprelya
Голосование по выбору зеленых зон для благоустройства стартует в Краснодаре 15 апреля
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Выбрать территории, которые в приоритетном порядке благоустроят в 2024 году, жители краевой столицы могут выбрать с 15 апреля по 31 мая.

Голосование и благоустройство пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Сейчас администрации внутригородских округов с учетом пожеланий жителей формируют перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве. В соответствии с поступившими от округов заявками 22 марта муниципальная комиссия отберет те зеленые зоны, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании на 2024 год», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Специальный раздел со всей информацией о голосовании запустят на сайте городской администрации. Там будет размещен список бульваров, парков и скверов, которые нужно благоустроить по нацпроекту в следующем году, а также инструкция для участников голосования.

Сейчас по нацпроекту благоустраивают первую очередь Николаевского бульвара. В рамках первого этапа там проложат системы уличного освещения и автоматического полива. В сентябре проведут озеленение, завершить благоустройство планируют в октябре.

Всего в краевой столице с 2017 года по нацпроекту благоустроили 19 зеленых зон, среди которых две новые рекреационные территории — сквер 80-летия образования края и сквер «Садовый», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в2023 году по нацпроекту благоустроят центральную часть Усть-Лабинска.

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