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В 2023 году по нацпроекту благоустроят центральную часть Усть-Лабинска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-po-natsproektu-blagoustroyat-tsentralnuyu-chast-ust-labinska
В 2023 году по нацпроекту благоустроят центральную часть Усть-Лабинска
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благоустройство общественного пространства выполнят в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Речь идет о территории в пределах улиц Ленина, Красной и Вокзальной.

«Эта часть города имеет богатую казачью историю и требует особого внимания, поскольку пользуется повышенным интересом жителей. Реконструкция пространства станет заметным событием для более 40 тыс. горожан», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В рамках благоустройства планируют обновить тротуары, парковки и установить новые скамейки. Кроме того, установят малые архитектурные формы и озеленят территорию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: до конца года по нацпроекту благоустроят парк имени М. Горького в Курганинске.

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