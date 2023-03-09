В 2023 году по нацпроекту благоустроят центральную часть Усть-Лабинска

Благоустройство общественного пространства выполнят в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Речь идет о территории в пределах улиц Ленина, Красной и Вокзальной.

«Эта часть города имеет богатую казачью историю и требует особого внимания, поскольку пользуется повышенным интересом жителей. Реконструкция пространства станет заметным событием для более 40 тыс. горожан», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В рамках благоустройства планируют обновить тротуары, парковки и установить новые скамейки. Кроме того, установят малые архитектурные формы и озеленят территорию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: до конца года по нацпроекту благоустроят парк имени М. Горького в Курганинске.