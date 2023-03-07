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До конца года по нацпроекту благоустроят парк имени М. Горького в Курганинске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-kontsa-goda-po-natsproektu-blagoustroyat-park-imeni-m-gorkogo-v-kurganinske
До конца года по нацпроекту благоустроят парк имени М. Горького в Курганинске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 марта рассказал о реализации лучших проектов благоустройства общественных территорий.

Глава Кубани сообщил, что парк имени М. Горького в Курганинске благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Дизайн-проект «Парк историй» стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства. Разработчики постарались учесть мнения общественников и горожан, сохранить историю, при этом сделать территорию современной и комфортной. В парке появятся 12 тематических развивающих площадок, новый фонтан, «сад естествознания». Также в порядок приведут зеленый кинотеатр, танцевальную площадку, постаменты с памятниками и аттракционы», — написал Кондратьев в Telegram.

Дизайн-проект Курганинска в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме него победителями стали Анапа, Апшеронск, Армавир и Славянск-на-Кубани. Все пять городов получили федеральные гранты. Общая сумма составила 430 млн рублей.

В Анапе планируют благоустроить Театральную площадь, в Апшеронске — городской парк культуры и отдыха «Юность». Проект «Улица времен и событий» планируют реализовать на средства гранта в Армавире. В Славянске-на-Кубани создадут «экотропу «Утиные плавни» на озере Толока.

В 2021 году гранты получили Сочи, Белореченск, Усть-Лабинск и Туапсе. В общей сложности с 2019 года победителями стали 16 муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году по нацпроекту благоустроят общественную территорию в Белореченске.

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