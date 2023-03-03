В 2023 году по нацпроекту благоустроят общественную территорию в Белореченске
Общество
03.03.2023 16:59
Площадку площадью 1,128 га на улице Толстого приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Территория находилась в запущенном состоянии. Благодаря активному участию жителей в рейтинговом голосовании ее включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».
В рамках благоустройства здесь планируют обустроить тротуары, дорожки, скамейки, качели и велопарковку. Также в планах установка системы освещения и строительство детских площадок. Осенью проведут озеленение территории.
Общественное пространство будет доступным для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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