В Ейском районе в этом году благоустроят сквер в поселке Широчанка

Зеленую зону приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк расположен в центре поселка Широчанка, рядом находятся рынок и школа.

«На территории установлен памятник односельчанам, погибшим в 1941-1945 годы. В северной части сквера строят храм. Реализация проекта станет заметным событием для шести тысяч жителей поселка», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

По проекту в сквере заменят асфальт, сделают новые дорожки. Площадку возле мемориала расширят, вдоль дорожек установят скамейки и освещение. На детских площадках обновят резиновое покрытие, установят дополнительные качели и игровые комплексы. В сквере также появится новая спортивная площадка с тренажерами. Осенью проведут озеленение и высадят деревья разных пород, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: второй этап благоустройства парка в станице Калининской завершат в 2023 году.