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В Ейском районе в этом году благоустроят сквер в поселке Широчанка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-rajone-v-etom-godu-blagoustroyat-skver-v-poselke-shirochanka
В Ейском районе в этом году благоустроят сквер в поселке Широчанка
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк расположен в центре поселка Широчанка, рядом находятся рынок и школа.

«На территории установлен памятник односельчанам, погибшим в 1941-1945 годы. В северной части сквера строят храм. Реализация проекта станет заметным событием для шести тысяч жителей поселка», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

По проекту в сквере заменят асфальт, сделают новые дорожки. Площадку возле мемориала расширят, вдоль дорожек установят скамейки и освещение. На детских площадках обновят резиновое покрытие, установят дополнительные качели и игровые комплексы. В сквере также появится новая спортивная площадка с тренажерами. Осенью проведут озеленение и высадят деревья разных пород, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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