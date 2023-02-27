В Ейском районе в этом году благоустроят сквер в поселке Широчанка
Зеленую зону приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк расположен в центре поселка Широчанка, рядом находятся рынок и школа.
«На территории установлен памятник односельчанам, погибшим в 1941-1945 годы. В северной части сквера строят храм. Реализация проекта станет заметным событием для шести тысяч жителей поселка», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.
По проекту в сквере заменят асфальт, сделают новые дорожки. Площадку возле мемориала расширят, вдоль дорожек установят скамейки и освещение. На детских площадках обновят резиновое покрытие, установят дополнительные качели и игровые комплексы. В сквере также появится новая спортивная площадка с тренажерами. Осенью проведут озеленение и высадят деревья разных пород, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: второй этап благоустройства парка в станице Калининской завершат в 2023 году.
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
- От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах
- СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
- В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
- В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер