Второй этап благоустройства парка в станице Калининской завершат в 2023 году
Парк площадью 30 тыс. кв. м благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В ходе первого этапа в прошлом году посадили зеленые насаждения, установили детскую площадку, лавочки и урны, а также уложили тротуарную плитку.
«Завершение проекта по благоустройству сделает общественное пространство более притягательным, ведь эта территория находится рядом со школой, детским садом, районной и сельской администрацией и новым стадионом. Она очень популярна у жителей станицы», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
Второй этап благоустройства стартует 1 апреля. В «Парке Калинина» установят детские площадки, а также зоны для занятий спортом, прогулок и отдыха. Кроме того, там организуют торговые площадки и площадки для проведения праздников и массовых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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