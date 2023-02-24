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В Анапе в марте начнется реконструкция Театральной площади

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-marte-nachnetsya-rekonstruktsiya-teatralnoj-ploshhadi
В Анапе в марте начнется реконструкция Театральной площади
Фото пресс-службы администрации Анапы

Работы стартуют уже в марте. Планируют отремонтировать Центр культуры «Родина», а затем продолжить благоустройство сквера «Россия» и реконструкцию самой Театральной площади.

«Анапа выиграла на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, и впереди большой объем работы по реконструкции нашей главной городской площади», — сказал глава города-курорта Василий Швец.

В рамках проекта проведут благоустройство на площади 9,8 тыс. кв. м, озеленение — на площади 1 тыс. кв. м. Кроме того, создадут фонтаны и установят архитектурные формы. Участки улиц Астраханской и Терской на подходе к площади сделают пешеходными пространствами. Для ярмарки, на которой местные фермеры продают свою продукцию, определят новое место.

Реконструкция Театральной площади начнется в марте. Работы будут организуют поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей курорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Анапе восстановили исторический облик центра культуры «Родина».

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