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В Анапе восстановили исторический облик центра культуры «Родина»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vosstanovili-istoricheskij-oblik-tsentra-kultury-rodina
В Анапе восстановили исторический облик центра культуры «Родина»
Фото пресс-службы администрации Анапы

Фасад Центра культуры «Родина», построенного в 1957 году, капитально отремонтировали и воссоздали барельеф на его центральной части.

В здании отремонтировали вокальные, хореографические и театральные классы. В них будут заниматься 24 творческих коллектива, то есть свыше 700 человек.

Откроется обновленный Центр культуры в День 176-летия присвоения Анапе статуса города. Кроме того, на курорте в феврале за счет федерального финансирования планируют начать реконструкцию Театральной площади. Ее дизайн-проект победил на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Малые города» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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