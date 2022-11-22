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В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи

Общество
22.11.2022 16:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-remont-kolonnady-glavnogo-vhoda-chistyakovskoj-roshhi
В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О старте противоаварийных работ на объекте культурного наследия в Чистяковской роще сообщили 22 ноября.

Контракт на проведение противоаварийных работ на колоннаде главного входа заключили в сентябре.

«На данный момент проводятся противоаварийные работы. Наряду с этим разрабатывается проект по сохранению объекта культурного наследия, в рамках которого будут проведены работы по реставрации», — сказала и. о. начальника городского управления культуры Наталья Спиченко.

Колоннада главного входа отделяет комплекс детских садов «Сказка» от парка. Она была построена в 1956 году и тогда служила входом на кубанскую сельскохозяйственную ярмарку достижений в сфере народного хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще приняли весной 2021 года. В октябре того же года объект культурного наследия поставили на кадастровый учет.

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