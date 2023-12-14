Золотые резервы России достигли рекордных 151,9 млрд долларов

Золотой запас России достиг рекордной отметки благодаря значительному повышению мировых цен на этот драгоценный металл.

Так, вложения России в золото за ноябрь выросли на 2,2% и дошли до 151,9 млрд долларов, что стало самым высоким показателем в современной истории. Предыдущий рекорд был установлен в октябре и составлял 148,7 млрд долларов.

Однако при этом физический объем золотых запасов у России сокращается уже второй месяц подряд, снизившись почти на 16 т в ноябре и достигнув отметки в 2 тыс. 315 т, сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

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