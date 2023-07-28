Опрос: с ненужными золотыми изделиями, хранящимися дома, готовы расстаться 60% краснодарцев

Оператор розничного рынка физического золота провел исследование о том, сколько золота хранят дома жители субъектов России.

Стоимость общего числа изделий из золота у россиян превышает 3 трлн рублей. Тем не менее 2,5 трлн рублей в виде ювелирных украшений и изделий из золота никак не применяется.

Среди респондентов — 74% россиян сообщили, что хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков. В Краснодаре у 68% опрошенных свыше пяти золотых изделий.

В Краснодаре, Воронеже и Волгограде — наибольшая доля подаренного золота. Большего всего полученное в наследство золото наблюдается у жителей Москвы и Петербурга, сообщает пресс-служба Goldex.

Читайте также: женихи из Краснодара дарят кольца из золота, москвичи — из серебра