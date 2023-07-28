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Опрос: с ненужными золотыми изделиями, хранящимися дома, готовы расстаться 60% краснодарцев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-s-nenuzhnymi-zolotymi-izdeliyami-hranyashhimisya-doma-gotovy-rasstatsya-60-krasnodartsev
Опрос: с ненужными золотыми изделиями, хранящимися дома, готовы расстаться 60% краснодарцев
Фото unsplash.com

Оператор розничного рынка физического золота провел исследование о том, сколько золота хранят дома жители субъектов России.

Стоимость общего числа изделий из золота у россиян превышает 3 трлн рублей. Тем не менее 2,5 трлн рублей в виде ювелирных украшений и изделий из золота никак не применяется.

Среди респондентов — 74% россиян сообщили, что хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков. В Краснодаре у 68% опрошенных свыше пяти золотых изделий.

В Краснодаре, Воронеже и Волгограде — наибольшая доля подаренного золота. Большего всего полученное в наследство золото наблюдается у жителей Москвы и Петербурга, сообщает пресс-служба Goldex.

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