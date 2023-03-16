Исследование: женихи из Краснодара дарят кольца из золота, москвичи — из серебра
По итогам продаж помолвочных и обручальных ювелирных изделий в 2022 году, выяснилось, чтокраснодарские мужчины чаще всего дарят своим избранницам кольца из желтого золота. Этому же металлу отдают предпочтение в Челябинске и Тюмени.
Украшения из белого золота выбирают в Новосибирске, Иркутске, Уфе и Казани. А вот жители Москвы, Воронежа и Омска предложение руки и сердца чаще всего делают с кольцами из позолоченного серебра.
При этом в топе городов с самыми щедрыми женихами, готовыми потратить на колечко более 10 тыс. рублей, оказались Санкт-Петербург, Саратов и Москва. Там средний чек на обручальное кольцо составлял в 2022 году 11 тыс. 42 рубля, 10 тыс. 214 рублей и 10 тыс. 175 рублей соответственно.
Самые экономные мужчины, согласно результатам исследования, живут в Омске (средняя цена кольца 5 тыс. 844 рубля), в Перми (6 тыс. 882 рубля) и Новосибирске (7 тыс. 352 рубля).
Судя по продажам помолвочных колец, предложение руки и сердца чаще делали в январе, феврале и декабре. Пик продаж обручальных колец пришелся на март, август и октябрь, пишет газета «Известия».
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