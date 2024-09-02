«Золотую Звезду» Героя России вручили жителю Новороссийска Вячеславу Мозговенко

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 20 августа лично вручил награду военнослужащему 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Вячеславу Мозговенко.

Офицер, рискуя собственной жизнью, спас личный состав и боевую машину, схватив рукой вражеский коптер. Его конечность оторвало. Сейчас Мозговенко носит протез.

«Своими самоотверженными действиями он обеспечил отход и своевременную эвакуацию боевых товарищей, сохранив им жизни и с честью выполнив свой воинский долг», — отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Указом Президента РФ за проявленный героизм в зоне СВО Мозговенко удостоен награды «Золотая Звезда». Всего с начала спецоперации Героями России стали уже шесть новороссийцев, добавил Кравченко.

«Новороссийск гордится ратными подвигами и героями, прославляющими нашу страну. Подвиг каждого — вклад в победу!» — подчеркнул мэр города-героя.

Читайте также: на Кубани медалью «За отвагу» наградили бойца добровольческого отряда «БАРС-6».