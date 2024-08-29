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На Кубани медалью «За отвагу» наградили бойца добровольческого отряда «БАРС-6»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-medalyu-za-otvagu-nagradili-bojtsa-dobrovolcheskogo-otryada-bars-6
На Кубани медалью «За отвагу» наградили бойца добровольческого отряда «БАРС-6»

Награждение военного прошло в военном комиссариате Темрюкского района. Он отправился в зону СВО добровольцем в апреле 2022 года.

Участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях. Проявил на передовой мужество, отвагу и самоотверженность, потому и был представлен к государственной награде.

Сейчас боец дома, но намерен вернуться на передовую уже в ближайшее время.

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