На Кубани медалью «За отвагу» наградили бойца добровольческого отряда «БАРС-6»
Политика
29.08.2024 09:22
Награждение военного прошло в военном комиссариате Темрюкского района. Он отправился в зону СВО добровольцем в апреле 2022 года.
Участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях. Проявил на передовой мужество, отвагу и самоотверженность, потому и был представлен к государственной награде.
Сейчас боец дома, но намерен вернуться на передовую уже в ближайшее время.
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