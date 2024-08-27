Участок в Крыму смогут получить контрактники за участие в СВО

В Крыму расширили круг лиц, которые могут бесплатно получить земельный участок в собственность в рамках выполнения задач СВО.

Получить участок на полуострове смогут граждане России, которые заключили контракт о прохождении военной службы в военном комиссариате или пунктах отбора, расположенных в Крыму.

Уточняется, что возможность получить земельный участок приобретают все граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории России. При этом военнослужащий не должен находится в очереди в органах местного самоуправления на получение участка в Крыму за выполнение задач или участия в боевых действиях в ходе проведения СВО.

Кроме того, он не должен получать до этого на территории полуострова земельный участок за выполнение боевых задач, а также в последствии его отчуждать.

Военнослужащие, которые подпадают под указанные в законе требования, смогут направить пакет необходимых документов в органы местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора, сообщает пресс-служба Правительства Республики Крым.

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