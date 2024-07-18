Золото, серебро, платина: эксперт Дроздова рассказала, какие инвестиции надежнее

По ее словам, если человек планирует сделать долгосрочное вложение, — то серебро перспективнее.

«Если вложения среднесрочные (месяцы), то золото и серебро могут себя показывать практически одинаково, но динамика серебра будет более рваной. Для коротких трейдинговых сделок (дни/часы) золото интереснее, поскольку более ликвидно. Но для небольших сумм и редких сделок серебро тоже бывает выгодным», — уточнила Дроздова.

Эксперт добавила, что инвестиция в платину при любом состоянии рынка и экономики имеет два неоспоримых достоинства — ликвидность и уровень риска. В первом случае торги на бирже позволяют любому частному инвестору свободно реализовать свои запасы драгоценного металла по привлекательной цене, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: за последние годы инвестиции в сферу туризма на Кубани выросли в 40 раз. Об этом сообщил замглавы Краснодарского края Александр Руппель на международной выставке-форуме «Россия» в рамках пленарной сессии.