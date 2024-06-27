За последние годы инвестиции в сферу туризма на Кубани выросли в 40 раз

Об этом сообщил замглавы Краснодарского края Александр Руппель на международной выставке-форуме «Россия» в рамках пленарной сессии, посвященной развитию Азово-Черноморского макрорегиона.

По словам вице-губернатора, в крае порядка 20% объема ВРП приходится на туристическую и сопутствующие сферы. При этом туротрасль стимулирует развитие других отраслей экономики региона.

«Ряд преференций привели просто к взрывному интересу и привлечению инвестиций. За последние годы инвестиции именно в сферу туризма увеличились в 40 раз», — отметил Руппель.

Например, на Кубани в число преференций для инвесторов в туристической сфере входит освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет, добавил замглавы вице-губернатор.

Как отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе в строительство 47 гостиниц категории 4-5 звезд вложили порядка 500 млрд рублей. К концу этого года на Кубани создадут 33 тыс. дополнительных гостиничных номеров, сообщает ТАСС.

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