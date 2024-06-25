Нулевую ставку НДС для гостиниц сохранят до 2030 года

О продлении льготных условий для гостиниц до 2030 года сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, сегодня сфера туризма в России демонстрирует системный рост по всем показателям.

«Увеличение числа туристических поездок за последние 2 года составило более 25% — это более 17 млн новых турпоездок. Также фиксируется рост въездного туризма — в 2023 году он составил более 1 млн человек», — заявил вице-премьер.

Также Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что увеличиваются инвестиции, в том числе благодаря решению об обнулении НДС для гостиниц. Эту меру решено продлить до 2030 года.

«Мы договорились с [министром финансов] Антоном Германовичем [Силуановым] о том, чтобы продлить это [нулевой НДС для гостиниц] до 2030 года. В Кремле мы это тоже обсуждали. Прошу формализовать, чтобы могли эти изменения сделать», — цитирует RT заявление вице-премьера.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2021 года. По решению президента России Владимира Путина нацпроект продлили до 2030 года. Глава государства также поставил задачи увеличить долю туризма в ВВП до 5%, число турпоездок — до 140 млн в год, а также увеличить экспорт туристических услуг, сообщает Telegram-канал Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нулевая ставка НДС для гостиниц и некоторых других туристических объектов вступила в силу в России с 1 июля 2022 года. Для того, чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться в налоговые органы с соответствующей декларацией. Гостиницам, открывшимся после 1 января 2022 года сначала нужно подать заявление в Ростуризм. То же условие действует для гостиниц готовящихся к открытию, в том числе реконструированных. Для них нулевая ставка будет действовать в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию.