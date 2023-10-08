«Золото» и «бронзу» завоевали на первенстве мира по самбо кубанские спортсмены

Международные соревнования провели в столице Киргизии Бишкеке. На молодежном первенстве разыграли 37 комплектов медалей.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 28 стран. В состав российской сборной вошли два представителя Краснодарского края — туапсинец Назар Морозов и армавирец Темирлан Бесланеев.

«По итогам состязаний они завоевали бронзовую и золотую медали в своих весовых категориях. В крае выстроена эффективная система развития самбо, благодаря чему Кубань – один из лидеров в стране в этом виде спорта», — рассказал заместитель губернатора Александр Власов.

В этом году спортсмены вели борьбу за медали в двух возрастных категориях — юноши и девушки (16-18 лет), а также юниоры и юниорки (18-20 лет), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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