Кубанский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал «бронзу» первенства мира в Португалии

Турнир проходил в Одивеласе, за награды боролись более 500 сильнейших спортсменов в возрасте до 21 года из 68 стран.

В состав российской сборной вошел 20-летний представитель Краснодарского края Тимур Арбузов. По итогам соревнований он завоевал бронзовую медаль.

«На территории региона созданы необходимые условия, которые позволяют кубанским спортсменам добиваться побед на всероссийских и международных соревнованиях. Поздравляю Тимура Арбузова и его тренера с очередным успехом», — отметил замгубернатора Александр Власов.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко отметил, что спортсмен два года назад одержал победу на юношеском первенстве континента, а спустя год стал обладателем «серебра» взрослого чемпионата России.

«Бронзовая медаль юниорского первенства мира – очередное свидетельство прогресса кубанского дзюдоиста», — цитирует Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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