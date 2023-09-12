Кубанский атлет стал победителем Всероссийского турнира «Сила дворов»

Финал соревнований по силовому экстриму «Сила дворов» прошел 9 сентября в Серпухове.

Участие в нем приняли спортсмены из 30 регионов России, в числе которых были представители Краснодарского края — Руслан Трухляк и Евгений Николаенко.

Спортсмены соревновались в шести дисциплинах, среди которых были эстафеты, толкание автомобиля и «прогулка фермера» (атлет идет с отягощениями в руках на время или на расстояние). Победителем стал Руслан Трухляк из Славянска-на-Кубани.

«Это были первые за много лет всероссийские соревнования по силовому экстриму в личном зачете при поддержке фонда «Здоровое Отечество». Наш спортсмен Руслан Трухляк, надежда российского силового экстрима, новая звезда, занял первое место — выиграл УАЗ «Патриот». Наш спортсмен входит в состав сборной команды Федерации силового экстрима «Кубань», команда «Южный форпост», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» вице-президент по развитию Федерации Силового экстрима «Кубань» Алексей Орещенко.

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