Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанский атлет стал победителем Всероссийского турнира «Сила дворов»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-atlet-stal-pobeditelem-vserossijskogo-turnira-sila-dvorov
Видео vk.com/strongmanyug

Финал соревнований по силовому экстриму «Сила дворов» прошел 9 сентября в Серпухове.

Участие в нем приняли спортсмены из 30 регионов России, в числе которых были представители Краснодарского края — Руслан Трухляк и Евгений Николаенко.

Спортсмены соревновались в шести дисциплинах, среди которых были эстафеты, толкание автомобиля и «прогулка фермера» (атлет идет с отягощениями в руках на время или на расстояние). Победителем стал Руслан Трухляк из Славянска-на-Кубани.

«Это были первые за много лет всероссийские соревнования по силовому экстриму в личном зачете при поддержке фонда «Здоровое Отечество». Наш спортсмен Руслан Трухляк, надежда российского силового экстрима, новая звезда, занял первое место — выиграл УАЗ «Патриот». Наш спортсмен входит в состав сборной команды Федерации силового экстрима «Кубань», команда «Южный форпост», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» вице-президент по развитию Федерации Силового экстрима «Кубань» Алексей Орещенко.

Читайте также: Краснодарский край стал лидером по сдаче норм ГТО.

Статьи
Эндокринолог рассказала о причинах хронической усталости
Эндокринолог рассказала о причинах хронической усталости
Что такое купероз: лечение и профилактика
Что такое купероз: лечение и профилактика
Педиатр рассказала, как правильно сбить ребенку высокую температуру
Педиатр рассказала, как правильно сбить ребенку высокую температуру
Как правильно варить кукурузу, чтобы она была сочной и мягкой
Как правильно варить кукурузу, чтобы она была сочной и мягкой
О чем говорил Владимир Путин на ВЭФ-2023
О чем говорил Владимир Путин на ВЭФ-2023
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях