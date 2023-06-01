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«Золото ацтеков»: к лету высадили около 15 тыс. растений в парке «Дендрарий» в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zoloto-atstekov-k-letu-vysadili-okolo-15-tys-rastenij-v-parke-dendrarij-v-sochi
«Золото ацтеков»: к лету высадили около 15 тыс. растений в парке «Дендрарий» в Сочи
Фото t.me/npsochi_official

Цветники парка «Дендрарий» обновили к началу высокого курортного сезона. Эти летом гостям парка предстоит любоваться «Золотом ацтеков» — в рамках этой концепции на клумбах преобладают желтый и оранжевый цвета.

В цветниках высадили тагетис разных сортов, сальвию, гелиотроп и акалифу — всего порядка 15 тыс. растений.

Также к летнему сезону работники зеленого хозяйства устранили сорные растения, убрали сухие пальмовые листья, провели санитарную и формовочную обрезку и высадку новых деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.

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