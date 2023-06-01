«Золото ацтеков»: к лету высадили около 15 тыс. растений в парке «Дендрарий» в Сочи
Общество
01.06.2023 17:54
Цветники парка «Дендрарий» обновили к началу высокого курортного сезона. Эти летом гостям парка предстоит любоваться «Золотом ацтеков» — в рамках этой концепции на клумбах преобладают желтый и оранжевый цвета.
В цветниках высадили тагетис разных сортов, сальвию, гелиотроп и акалифу — всего порядка 15 тыс. растений.
Также к летнему сезону работники зеленого хозяйства устранили сорные растения, убрали сухие пальмовые листья, провели санитарную и формовочную обрезку и высадку новых деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.
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