В Сочи с 1 июня откроют два живописных маршрута к водопадам

Речь идет о природных комплексах Сочинского нацпарка в Лазаревском районе — «Берендеевом царстве» и «Чудо-Красоте».

Их откроют для туристов с 1 июня. Они будут доступны посетителям с 9:00 до 19:00.

Рекреационный объект «Чудо-Красотка» расположен в 5 минут езды от «Волконского ущелья». Маршрут ведет вдоль ущелья и горной реки, образующей водопады.

Маршрут «Берендеево царство» находится в ущелье реки Куапсе. Его протяженность — 1 км. Там можно увидеть скалы, горные купели, озеро «Счастья» и несколько водопадов, высота самого большого из которых составляет 27 метров, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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