Единый пешеходный маршрут свяжет горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 10 мая провел обход улиц Красной Поляны. Сейчас идет подготовка к высокому курортному сезону на всей территории Большого Сочи, в том числе и в горном кластере.

«Наш горный кластер гости активно посещают не только зимой, но и летом. Главная улица поселка — Защитников Кавказа нуждается в благоустройстве. Необходимо произвести санитарную обрезку деревьев, отремонтировать на участках плитку и ограждения, заменить парковую мебель, привести к единообразию вывески и реклам. Поручил рассмотреть возможность строительства тротуара на участке от дома № 21, восстановить водосток у дома № 88. Это просьбы краснополянцев, которые мы должны выполнить», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Также мэр Сочи сообщил о том, что планируется связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны.

«Работы первого этапа завершим уже к началу зимы — сделаем больше мест отдыха, фотозон, расширим и благоустроим зеленые участки», — добавил глава города-курорта.

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