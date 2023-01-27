Знамя с именами участников Великой Отечественной войны сошьют в Краснодаре

Акция «Знамя героев» приурочена к 80-летию освобождения Краснодара и Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в акции нужно оставить на сайте заявку с именем и фамилией своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Присланные имена золотыми нитками вышьют на лоскутах красной ткани, которые затем соберут в «Знамя героев». Знамя пронесут в колонне Бессмертного полка 9 мая.

«Такая акция пройдет в Краснодаре впервые. Она позволит рассказать о героях Отечества, от которых осталось только имя, несущее за собой историю целой семьи», — сказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

В работе над знаменем примут участие горожане, волонтеры отрасли культуры, руководители и участники клубов декоративно-прикладного искусства.

К 80-летию освобождения Краснодара запланировано свыше 200 мероприятий. Афиша размещена на сайте.

Исторические факты, воспоминания и биографии ветеранов и архивные фотографии ежедневно размещают в Telegram-канале «80 лет со дня освобождения Краснодара», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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